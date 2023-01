Job Teunis één van de eerste nieuwjaarsbaby's in Brabant

In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven kwam om 1.02 uur mogelijk de eerste Brabantse baby ter wereld van 2023, maar over deze nieuwkomer ontbreken verdere gegevens. Job Teunis werd niet veel later geboren, om 1.36. In het kraamhotel in Tilburg. Ouders en zoon maken het goed.

Het kraamhotel zit in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Vrouwen zonder medische indicatie kunnen hier bevallen. Een badbevalling is hier een optie voor de zwangere vrouwen. Job kwam ook met een badbevalling op de wereld.

Job Teunis is mogelijk Brabants eerste nieuwjaarsbaby (foto: privécollectie).

Iets eerder zorgde deze nieuwjaarsbaby voor jong geluk in Veldhoven.

