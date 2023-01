Ravage na grote brand in kerk in Veghel, schade bij daglicht goed te zien

Bij daglicht is zondagmorgen goed te zien hoe groot de schade is aan het kerkgebouw in Veghel dat in de nieuwjaarsnacht afbrandde. Het dak en de muren aan de zijkant van het gebouw zijn ingestort. De monumentale gevel van de kerk staat nog overeind, maar er wordt rekening gehouden met het scenario dat deze gevel ook nog omvalt.

De ochtend na de brand komen mensen die in de buurt van de kerk wonen kijken hoe groot de schade is. Een groot deel rondom de kerk is afgezet met linten, vanwege het instortingsgevaar. Later zondagmorgen worden er hekken om het uitgebrande gebouw gezet.

Vlak na middernacht brak de brand uit in het gebouw naast de Lambertuskerk aan de Meester Van Coothstraat in Veghel. Het gebouw dat is afgebrand, is de congregatiekapel achter de Lambertuskerk in Veghel. Die stamt uit het jaar 1890.

Waarschijnlijk is vuurwerk de oorzaak van de brand. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Het was nog spannend of de monumentale voorgevel bleef staan. Dat is voor nu gelukt.