Drukke nieuwjaarsnacht in ziekenhuizen, maar niet alleen door feestvierders

De ziekenhuizen in Brabant hebben een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug. In het Elisabeth -TweeSteden Ziekenhuis bezweek het slachtoffer van carbid schieten uit Diessen. In totaal werden 43 vuurwerkslachtoffers in de Brabantse ziekenhuizen behandeld. In Tilburg en Bergen op Zoom kwamen tijdens de jaarwisseling de meeste vuurwerkslachtoffers binnen, in beide gevallen 9 personen.

De meeste vuurwerkslachtoffers die zich meldden, hadden oogletsel en waren ouder dan 18 jaar. Over het algemeen viel de ernst van de verwondingen waaraan de vuurwerkslachtoffers geholpen moesten worden mee.

Oog kwijt

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven beleefden ze wel een onrustige nieuwjaarsnacht door feestvierders. Daar meldden zich acht vuurwerkslachtoffers van wie er twee direct geopereerd moesten worden omdat ze anders hun oog kwijt dreigden te raken. Daarnaast liepen drie mensen een alcoholvergiftiging op.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda was het ook druk met vier vuurwerkslachtoffers en vier alcoholvergiftigingen. Dit is volgens een woordvoerder niet drukker dan andere jaren. In Breda hadden ze het vooral druk met 'gewone' zieken door griep en luchtweginfecties.

Kinderen slachtoffer

In het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop meldden zich twee vuurwerkslachtoffers. Ze waren beiden minderjarig, 12 en 14 jaar oud.

Waar het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom de meeste vuurwerkslachtoffers in Brabant moest behandelen, meldde zich in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal helemaal geen vuurwerkslachtoffers. Daar waren ook geen alcoholvergiftigingen. In Bergen op Zoom telde ze drie alcoholmisbruikers.

Minder vuurwerkongelukken

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch waren veel mensen die met een alcoholvergiftiging behandeld moesten worden: tien in totaal. Daarnaast behandelde de eerste hulp acht vuurwerkslachtoffers, van wie de helft minderjarig was. Ook hier ging het om relatief lichte verwondingen aan ogen en hand. Een woordvoeder spreekt van minder vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar toen er een vuurwerkverbod gold. Het ETZ in Tilburg kreeg nog meer mensen met een alcoholvergiftiging binnen, elf.

In Veldhoven hadden ze de minste feestvierders op de spoedeisende hulp. In het Maxima Medisch Centrum meldde zich één vuurwerkslachtoffer en twee mensen liepen een alcoholvergiftiging op.

Wat betreft drugsmisbruik was het relatief rustig op de verschillende spoedeisende hulpen. In Geldrop was er iemand die teveel GHB had gebruikt.