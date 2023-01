Mysterieuze roze lucht boven Veghel en Odiliapeel

De lucht boven Veghel en Odiliapeel kleurde iets na twaalven in de nieuwjaarsnacht felroze. Dit duurde niet langer dan twintig seconden, maar toch wisten een aantal mensen het op de gevoelige plaat vast te leggen. Het verhaal erachter blijkt bijzonder te zijn.

"Wij waren het ja", zegt Rene Tielemans van Tielemans groentekwekerij in Boekel trots. Dit keer was het geen foutje zoals in Beek en Donk een tijdje terug waar bij een kweker de verduisterdoeken niet sloten. "Wij wilden graag een ludieke actie uithalen om het nieuwe jaar in te luiden. In plaats van hard vuurwerk deden wij het door korte tijd onze verduisterdoeken te openen en dus een roze lucht te creëren."

Niet paars, maar roze

Voor het blote oog kan de lucht soms een paarse gloed hebben, maar volgens Tielemans is het toch echt roze. "Een aantal jaren terug zijn wij overgestapt naar de ledlampen. Toen deden we zo'n actie ook al. De lampen zijn voor 95 procent rood gekleurd en 5 procent blauw. Het is dus echt roze en geen paars", zegt de kweker lachend.

Vanuit de omgeving komen er altijd veel positieve reacties op de actie van de groentekwekerij. "Ja, de meesten vinden het altijd wel een mooi gezicht en wij krijgen altijd leuke berichten als we dit doen." Rene wil er dan ook een jaarlijkse traditie van maken. "Dit jaar deden we het om 00:23 en volgend jaar om 00:24. We pakken altijd de laatste twee cijfers van het nieuwe jaar."