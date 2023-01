Hulp levert bestolen popkoor duizenden euro's op: 'Fantastisch!'

Voor het 45 leden tellende popkoor ZIP uit Landhorst dreigde 2022 in mineur te eindigen. Bij een inbraak halverwege december werd het koor bestolen van alle apparatuur. Maar dankzij vele giften, kreeg de groep 7.290 euro overhandigd om er nieuwe spullen van te kopen. "Fantastisch!"

Het geld stroomde in kleine en grote bedragen binnen dankzij een razendsnel opgezette crowdfundactie. Tijdens de oudejaarsontmoeting in Landhorst maakte dirigente Victorine Egelmeers bekend dat 5.440 euro was opgehaald. "Als kers op de taart kreeg ZIP van Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst een cheque van 1.850 euro." In totaal dus goed voor meer dan zevenduizend piek, waar het popkoor mee uit de voeten kan.

"Hoe een drama veranderde in een puur geluksgevoel!" Zo verwoordt Helmie van Creij van het popkoor de blijdschap die is ontstaan door de vele donaties. "Helemaal beduusd zijn de leden, zoveel steun heeft deze feestdagen extra warm gemaakt."

Die hulp was keihard nodig, na de inbraak in dorpshuis De Stek. Luidsprekers, alle kabels, een mengpaneel en het karretje met alle monitors: alles was weg. En dat terwijl het koor juist dit jaar twee hele goede boxen had gekocht. "Er lag he-le-maal niks meer", zei Van Creij eerder tegen Omroep Brabant.

Maar dankzij de vele giften houdt ze toch nog een goed gevoel over aan 2022. Het jubileumconcert op 1 juli staat volgens Van Creij daarom niet alleen in het teken van het 10-jarig bestaan van ZIP. Ook wordt iedereen dan bedankt voor alle steun. "Het jaar had niet mooier kunnen aflopen!"

LEES OOK: Popkoor bestolen van alle geluidsspullen en dat net in drukke kersttijd