Bram (11) loopt al jaar in korte broek voor goede doel: 'Niet koud hoor'

Het maakt niet uit of het zonnetje schijnt of dat het 5 graden vriest. Voor de 11-jarige Bram van Bree uit Asten is het elke dag korte-broeken-dag. Het is zijn manier om geld in te zamelen voor kankerpatiënten. Bram blijkt een doorzetter, want na ruim een jaar blijft hij een korte broek dragen. Hij legt nu de lat hoger en wil 10.000 euro inzamelen.

Valerie van den Broek Geschreven door

Dat hij langer in korte broek blijft rondlopen, vindt Bram niet zo'n punt. "Lange broeken zitten niet zo lekker. Ik vind korte broeken veel fijner", zegt Bram. Hij begon een jaar geleden met zijn actie omdat zijn tante aan kanker leed. Bram: "Ik zag een keer een wensambulance en dacht: ik kan ook helpen bij het meegeven van een laatste wens."

"Mijn benen worden niet gauw koud."

"Heb je het niet koud?" Het is de vraag die Bram vaak moet aanhoren. "Nee", antwoordt hij dan ferm terug. Zelfs het koude weer in december deerde hem niet. "Die kou viel wel mee vond ik. Mijn benen worden niet gauw koud." Bram zorgt wel dat zijn bovenlichaam goed is ingepakt met een jas en handschoenen, maar zijn lange broek laat hij voorlopig nog in zijn kast liggen. "Laatst was ik ziek en toen voelde het wel wat kouder", zegt Bram. "Maar ik hield wel gewoon mijn korte broek aan."

"Ik doe dit zodat mensen die heel ziek zijn toch iets leuks kunnen doen."