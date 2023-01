Exploderend olievat oorzaak fataal carbid-ongeluk in Diessen

Bij het fatale carbid-ongeluk in Diessen zaterdag is een olievat met een inhoud van tweehonderd liter geëxplodeerd. Daarbij kwam een man van 23 uit die plaats om het leven. Het vat met daarin het carbid explodeerde nog voordat het slachtoffer het wilde aansteken, zo zegt een woordvoerder van de politie maandag tegen Omroep Brabant.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Dit gaf ze eerder ook al aan. Er is geen sprake van strafbare feiten, zegt de woordvoerder. Met deze conclusie is het onderzoek voor de politie afgesloten.

Het is zaterdag half vijf in de middag als het noodlot toeslaat in een weiland in Diessen. Veertig mensen, met name jongeren, schieten traditiegetrouw met carbid. Maar dan gaat het ineens mis. De 23-jarige man raakt zwaargewond. Hij wordt nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mag niet baten.

Bij carbidschieten wordt traditioneel in een ouderwetse melkbus, carbid in aanraking met water gebracht. Dat zorgt voor een chemische reactie waar gas bij vrijkomt. Dat gas schiet onder hoge druk en met veel snelheid de deksel van de bus. Soms wordt er ook een bal gebruikt om de bus mee af te dichten. De bedoeling is dat er een enorme knal ontstaat bij het schieten.

