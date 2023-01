Diessen in rouw na dodelijk carbidongeluk: ‘Het is verschrikkelijk’

Bewoners van Diessen reageren geschokt op het fatale carbid-ongeluk, waarbij zaterdagmiddag een 23-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. “Dit doet heel veel met het dorp”, zegt Corrie van den Hout.

Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De politie gaat in elk geval uit van een noodlottig ongeluk.

Het is half vijf in de middag op oudejaarsdag als het noodlot toeslaat bij een van de vele weilanden in Diessen. Veertig vooral jongeren schieten traditiegetrouw met carbid. Maar dan gaat het ineens mis. Een 23-jarige man raakt zwaargewond bij een van de enorme knallen. Hij wordt nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mag niet baten. Hij overlijdt.

Het dorp is een dag later in rouw gedompeld. “Ik schrok me rot. We kennen de jongen goed. Hij zat bij onze zoon in de klas”, zegt Corrie van den Hout. Dit doet veel met het dorp. Iedereen kent elkaar hier. Hij was een echte dorpsjongen. Veel buiten, altijd bezig.”

Haar man Corné beaamt dat. Hij zag zaterdagmiddag rond vijf uur veel ambulances naar het weiland aan de Oirschotsedijk rijden. “Later hoor je dat die jongen naar het ziekenhuis is gebracht. Dan denk je: ‘Het zal toch niet?’ En dan hoor je dat het ongeluk hem fataal is geworden. Het is verschrikkelijk.”

Volgens hem zal het carbidongeval altijd aan de jaarwisseling verbonden zijn. “Dit blijft altijd aan oud en nieuw kleven."