Geen druppel alcohol in januari is meeste Brabanders iets te droog

Lege flessen naar de glasbak brengen kan na de feestdagen best confronterend zijn. Vooral die groene flessen, waar de wijn en de champagne in zaten. Hebben we samen écht zoveel gedronken? Toch lijken de Brabanders niet echt warm te lopen voor Dry January, oftewel een maandje geen druppel alcohol drinken. Zo leert een rondje langs overvolle glasbakken.

Dry January komt overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse variant op deze volksgezondheidscampagne heet IkPas. Sinds 2014 worden Brabanders aangespoord om, vooral in de maand januari, geen alcohol te drinken. Die oproep blijkt niet aan iedereen besteed op deze eerste maandag na de jaarwisseling. Het is dé tijd om weer boodschappen te doen en gelijk de lege flessen van het feest te dumpen. Zo ook in Prinsenbeek, waar net een mevrouw met een doosje leeggoed aan komt wandelen. "Ja, er is met oud en nieuw best wel wat drank doorheen gegaan. En eigenlijk zit ik te denken aan Dry January, maar ik twijfel nog. Misschien 80 procent", lacht ze.

"Die Belgische biertjes zijn echt lekker."

Ietsje verderop staan een opa en oma met hun kleinkinderen naar een 'pratende' kerstboom te kijken. "Ja, we hebben zeker goed gefeest en gedronken. De komende weken wat minder alcohol is best een goed plan, al is het maar om wat kilo's te verliezen. Maar helemaal geen alcohol, dat gaat mij te ver", zegt de vrouw. Haar man vult daarop met een glimlach aan: "We gaan voor half droog, want die Belgische biertjes zijn echt lekker."

"Carnaval komt eraan, dus je moet het wel een beetje bijhouden."