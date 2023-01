Flinke schuurbrand in Zundert is onder controle, woonhuis blijft gespaard

Een schuur achter een huis in Zundert is maandagavond in brand gevlogen, de vlammen sloegen uit het dak. De brandweer heeft om half tien het sein brand meester gegeven. Bij de brand raakte niemand gewond, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De bewoners van het nabijgelegen huis aan de Rucphenseweg waarschuwde zelf de brandweer. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de brand niet oversloeg op het huis, dat ligt op zo'n tien meter van de schuur. Het dak van de schuur werd door de brand verwoest. De brandweer kwam met meerdere eenheden naar de brand. Onder meer een groot watertransport van de brandweer in Zundert werd ingezet omdat er in het buitengebied niet veel water voor handen is. Ook een hoogwerker kwam ter plaatse, zodat er van bovenaf geblust kon worden. Door de brand kwam er veel rook vrij, de weg is tijdelijk afgezet vanwege de bluswerkzaamheden. De brandweer verwacht nog wel enkele uren bezig te zijn met nablussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens een 112-correspondent zouden er in de schuur auto's zijn opgeslagen.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision