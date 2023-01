Schuur staat in brand bij woonhuis in Zundert, vlammen slaan uit het dak

Een schuur achter een huis in Zundert staat in brand, de vlammen slaan uit het dak. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond.

Het dak van de schuur is bij de brand in vlammen opgegaan. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig. Onder meer een groot watertransport van de brandweer in Zundert is ingezet en een hoogwerker, zodat ze van bovenaf kunnen blussen.

Door de brand komt er veel rook vrij. Het woonhuis staat op zo'n tien meter van de schuur, de brandweer wil voorkomen dat de brand overslaat naar het huis.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens een 112-correspondent zouden er in de schuur auto's zijn opgeslagen. De weg is afgezet.