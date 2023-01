Gewapende overval op tankstation in Roosendaal, twee daders op de vlucht

Een tankstation in Roosendaal is maandagavond overvallen. Een van de daders kwam met een vuurwapen de winkel in. Een ander stond op dat moment buiten op de uitkijk. De politie zoekt in de omgeving van het tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan naar de twee daders. Ze zijn gevlucht met een Albert Heijn tas, met daarin de buit.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De daders worden rond de twintig jaar geschat, zo meldt de politie. De man die de winkel binnen stapte heeft een getinte huidskleur. Beide mannen droegen donkere kleding. Een van hen had aan beide kanten van zijn zwarte broek een opvallende witte bies. De ander droeg naast zwarte kleding ook een zwarte pet met op één zijde van de klep iets wits. Tijdens de overval waren er geen klanten in de winkel. Er is niemand gewond geraakt.

Foto: Christian Traets / SQ Vision