Fietser (78) overleden nadat hij was aangereden door een bus

De man van 78 die maandag zwaargewond raakte bij een ongeluk in zijn woonplaats Steenbergen, is later die avond aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer zat op een fiets toen hij op de T-splitsing van de Halsterseweg en de Stierenweg werd aangereden door een lijnbus.

De politie is nog bezig met een onderzoek. Mogelijk hebben de verkeerslichten niet goed gewerkt. De bus reed over de Halsterseweg en kwam uit de richting van Oude Molen toen het ongeluk rond kwart voor twaalf ’s morgens gebeurde. De fietser reed over de Stierenweg. Hij is na de aanrijding met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed.

De politie onderzoekt het ongeluk (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).