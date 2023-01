'Schijtende en schreeuwende' roeken mogen blijven waar ze zitten

De gemeente Laarbeek mag een aantal roekennesten in de Schoolstraat in Beek en Donk niet verplaatsen. De Faunabescherming vindt dat de beschermde vogels met rust moeten worden gelaten en kreeg gelijk van de rechter.

"Ze schijten alles onder, schreeuwen de hele dag als ze wakker zijn en mensen glijden uit over de stront die ze op straat achterlaten", zeggen bewoners van de Schoolstraat. "Sinds er bomen op de IJsweg zijn gekapt hebben de roeken hier in de straat nesten gebouwd", weet een van hen te melden. In de toppen van de bomen langs de straat zijn op sommige plekken nog nesten te zien. "De roeken hebben hier een goeie plek en voldoende te eten, dus dan ben je ze zomaar niet kwijt." Om de overlast van de roeken aan te pakken wilde de gemeente de verlaten nesten buiten het broedseizoen verplaatsen. Terug naar de IJsweg was het plan. Volgens het Roekenbeschermingsplan van de gemeente zou de verplaatsing niet leiden tot een verslechtering van de omstandigheden en de instandhouding van de roek.

"Ze vreten heel mijn voederbak voor kleine vogels leeg"

De rechtbank denkt daar anders over. Die vindt dat Laarbeek de dieren juist moet beschermen. De roek heeft het zwaar in Nederland het aantal roeken in de provincie Noord-Brabant de afgelopen jaren bijna is gehalveerd. De voorzieningenrechter vindt dat het college onvoldoende heeft aangetoond dat verplaatsen niet zal leiden tot een verslechtering van de staat en de instandhouding van de vogelpopulatie.