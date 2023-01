Dag wegwerpbekers! 013 haalt met herbruikbare bekers 50.000 euro op

Volop feesten, zingen én drinken in 013. Het leverde niet alleen de Tilburgse poptempel geld op, ook een goed doel ontvangt zo’n 50.000 euro. En wel door de komst van herbruikbare bekers die je als bezoeker aan het einde van je bezoek kunt doneren. Nog een extra voordeel: de zee van plastic bekers op de grond van de concertzaal hoeft ook niet meer opgeruimd te worden.

Struikelen over bekers in een donkere zaal en irritant gekraak bij een akoestische voordracht: in de meeste concertzalen zijn ze daar wel klaar mee. Uniek is het dan ook niet, bij meer concertzalen is het tegenwoordig gebruikelijk om statiegeld te betalen voor je beker.

"Je merkt dat veel mensen die vijftig cent wel kunnen missen."

Bij 013 betaal je voor de harde beker eenmalig vijftig cent statiegeld. Je kunt ‘m nogmaals laten vullen, vijftig cent terug krijgen of doneren aan het goede doel. En dat laatste deden veel bezoekers. “Het staat mensen vrij om het bedrag terug te krijgen maar je merkt dat veel mensen die vijftig cent wel kunnen missen. Door de beker te doneren doe je iets goeds terug”, vertelt Mijndert Rodolf, hoofd marketing en communicatie van 013. Het goede doel van de poptempel is het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Zij willen jaarlijks zo’n 20 miljoen kinderen wereldwijd voorzien van een schoolmaaltijd. Lever je één beker in, dan doneer je één maaltijd. “Wat helpt zijn de inleverbakken voor de bekers door het hele gebouw, met daarbij die heldere boodschap.” In totaal leverden bezoekers van mei tot en met december 103.043 bekers in, wat resulteert in een bedrag van ruim 51.000 euro dat wordt overgemaakt naar het goede doel.

"Veel mensen waren klaar met al dat plastic op de grond."