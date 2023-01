Ophef over anti-discriminatieposter in Eindhoven: 'De wereld op zijn kop'

Er is veel ophef ontstaan in Eindhoven over een campagne die discriminatie op de woningmarkt tegen moet gaan. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt tussen Erik en Annemarie die wel de sleutel krijgen voor hun nieuwe huis, en Omar en Samira niet. Veel mensen op social media vinden de actie ongepast. "Tendentieus en polariserend", schrijft Marlies TCB op Twitter.

In kleine letters staat onderaan de poster geschreven dat iedereen een eerlijke kans verdient op een woning. Ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of geloof. Mensen wordt opgeroepen discriminatie te melden.

"Volledig van de pot gerukt."

Maar de poster schiet op sociale media bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zo reageert Stefan Hoogers: "De wereld op z’n kop dit. Echt te gek voor woorden." "Leugens, al die woningen gaan naar statushouders", tweet RichardvVeen1. "Volledig van de pot gerukt zijn ze door dit soort polariserende teksten op abri’s te zetten. Werkt averechts. Nu worden Erik en Annemarie voorgetrokken?", vraagt Renee Kirkenier zich af. VICO: "Kansloos dit zeg."

"Zo zwart-wit is het niet."

"Werkelijk?", zegt JenniferdeGoede op het sociale platform. "Ten eerste: zo zwart-wit is het niet en ten tweede maken jullie je schuldig aan polarisatie." "Want 'Omar en Samira uit Syrië krijgen morgen met voorrang de sleutel, terwijl Erik en Annemarie minstens 10 jaar op hun beurt moeten wachten' geen toepasselijker tekst geweest?", vraagt WillemH1969 zich af. Erik en Annemarie hebben zelf ook al (met een knipoog) gereageerd:

