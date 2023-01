Kamelen en koningen in Driekoningenoptocht liggen onder vuur

Gedoe in Den Bosch over de Driekoningenoptocht die aanstaande zondag wordt gehouden. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de kamelen en andere dieren die meelopen in de optocht en wil ook dat de Afrikaanse koning en de Aziatische koning niet meer worden geschminkt. De optocht zou vernieuwd moeten worden. In Tilburg zijn ze al zover. Daar pakken ze het heel anders aan.

Sinds 1930 wordt in Den Bosch een optocht gehouden met Balthasar, Melchior en Caspar. De drie wijzen uit het Oosten lopen, omringd door kamelen, schapen en paarden naar de kerststal in de Sint Jan waar ze het kerstkindje geschenken geven. De drie koningen worden vergezeld door een hofhouding en tientallen kinderen, de burgemeester, de bisschop en zelfs een carnavalsband. Uit het hele land komen er mensen op het spektakel af. Toch is er nu kritiek.

"Die dieren vragen er niet om hiermee naartoe genomen te worden."

De Partij voor de Dieren vindt het niet meer van deze tijd om op deze manier met dieren om te gaan. Eileen Samshuijzen, fractievoorzitter in de Bossche gemeenteraad: "Die dieren vragen er niet om hiermee naar toe genomen te worden. Ze worden uit hun normale omgeving weggehaald en worden gedwongen om hier voor menselijk vermaak een kunstje te vertonen. Ze kunnen niet weg." Robert van Straaten organiseert sinds jaar en dag de Bossche optocht: "Het maakt mij wat triestig en droevig dat er zorgen bestaan over het welzijn van de dieren. Als ik praat over de dieren die wij in Den Bosch gebruiken bij de intocht, gaat het om dieren die in gevangenschap zijn geboren en dus gewend zijn aan mensen. Het welzijn van de dieren staat voorop." Hij piekert er niet over om de traditie zomaar te veranderen. Dat deden ze in Tilburg wel. Organisator van de Tilburgse Sterrenoptocht Paul Spapens: "We hebben besloten de traditionele Driekoningenintocht radicaal aan te passen aan de stad die Tilburg nu is", zegt hij. "In die stad wonen 151 nationaliteiten. Iedereen moet mee moet kunnen doen. Bij een moderne optocht horen geen dieren. Ikzelf vind kamelen fantastische dieren, prachtig om te zien maar tegenwoordig kan dat niet meer."

"Het zou mooi zijn als we iemand vinden die de Aziatische koning kan spelen."

Spapens vertelt ook dat ze in Tilburg geen koningen meer schminken om mensen niet voor het hoofd te stoten. De Bossche organisator ziet dat ook wel zitten. Voor de zwarte koning is daar inmiddels al iemand gevonden die zwart is, maar voor de Aziatisch koning wordt zondag nog iemand geschminkt. De Partij voor de Dieren vindt dat niet kunnen vanwege stereotypering van de Aziatische man. Van Straaten: "Ik ben het daar niet mee eens. Maar het zou inderdaad wel mooi zijn als we iemand vinden die de Aziatische koning kan spelen en een huidskleur heeft die daarmee overeenkomt."

"Den Bosch is toch een beetje blijven plakken in de traditionele setting."