Tilburgse horeca ziet haken en ogen aan verplichte komst hardcups

De gemeente heeft de Tilburgse horeca met een brief laten weten dat ze vanaf 1 januari 2023 verplicht milieuvriendelijke drinkbekers, zogenoemde hardcups moet gebruiken bij evenementen. De horeca reageert hier redelijk positief op, maar ziet ook haken en ogen. "Ik moet al een extra mannetje aannemen om die hardcups om te spoelen."

Normaal gesproken gebruikt de horeca plastic wegwerpbekers tijdens carnaval. Vanaf 2024 zijn die landelijk verboden, maar gemeente Tilburg wil dus al een jaar eerder over op de hardcups. Ze zijn beter voor het milieu.

Statiegeld voor je beker

Dat doet ze in samenwerking met DrinkCup. Dit bedrijf regelde de harde plastic bekers ook al tijdens de elfde van de elfde in Den Bosch. Hier werd gewerkt met statiegeld. Je betaalt extra bij je eerste drankje en krijgt dit bedrag weer terug als je de beker inlevert.

Wethouder Maarten van Asten vertelt dat de gemeente dit jaar al kon worden overgegaan op hardcups. “Vanaf volgend jaar is het landelijk verplicht en wij lopen dus wat vooruit”, legt de wethouder uit. "Om het makkelijker te maken voor de ondernemers regelen wij het dit jaar. Volgend jaar ligt die verantwoordelijkheid wel bij de horeca.”

Personeelstekort

De horeca is niet negatief, maar ook zeker niet alleen maar positief over de plannen van de gemeente. “Het is niet anders”, vertelt Sander Struijcken van café Stoffel. “We moeten er maar mee dealen, zoals we dat als horeca altijd moeten. Als de pijnpunten eruit zijn, zou het ook wel fijn kunnen zijn.”

Die pijnpunten liggen bijvoorbeeld bij het statiegeld. “Hoe en waar kunnen mensen die bekers weer inleveren? Dat is wel iets wat ik me afvraag”, vervolgt hij. En ook hier speelt ook het personeelstekort weer een rol. “Die plastic wegwerpbekers gaan zo de prullenbak in, maar nu moet ik weer een mannetje extra hebben om de hardcups om te spoelen.”

Op dinsdag 10 januari is er een informatiebijeenkomst, waar vragen gesteld kunnen worden aan de gemeente en aan het bedrijf DrinkCup.