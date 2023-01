Janus van Kasteren pakt eindelijk dagzege in Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft zaterdagmiddag de zevende etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. Na een ellendig begin van de rally in Saoedi-Arabië schrijft de coureur uit Veldhoven geschiedenis met de etappeoverwinning. De laatste keer dat een Brabander een dagoverwinning pakte, was in 2019.

In de zevende etappe greep Janus van Kasteren halverwege de macht en gaf deze niet meer uit handen. Hij bleef klassementsleider Ales Loprais en ploeggenoot Mitchel van den Brink voor. Zijn voorsprong op de nummer twee bedroeg bijna vier minuten. De laatste keer dat een Brabander een overwinning pakte in de Dakar Rally was in 2019, door Ton van Genugten. Hij won de laatste etappe in Zuid-Amerika. Het is niet de eerste Nederlandse overwinning deze Dakar Rally. Gert Huzink en Mitchel van den Brink wonnen ook al een etappe. Inlopen

Van Kasteren, een topfavoriet, moest deze Dakar Rally op gang komen. Hij kampte met motorproblemen en raakte zijn dagzege in de tweede etappe kwijt door een tijdstraf. Gisteren liep hij de overwinning op enkele seconden mis. Nu is er dan eindelijk dagsucces voor de Brabander. In het klassement blijft de Veldhovenaar op de derde plek staan met ruim twintig minuten achterstand op de koploper. Bekijk vanavond voor een reactie van Van Kasteren naar Bivak Brabant Dakar. Rond 20:30 op de website en Youtubepagina van Omroep Brabant. Lees ook: Dakarrijder Van Kasteren gaat stoppen als motorellende aanhoudt