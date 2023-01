Assistent Reinier Robbemond wordt nu hoofdtrainer bij Willem II

Reinier Robbemond heeft officieel het hoofdtrainerschap overgenomen bij Willem II. De vorig jaar, als assistent, teruggekeerde Robbemond heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2024. De 50-jarige Robbemond was volgens de club meteen een serieuze kandidaat als hoofdtrainer nadat in december Kevin Hofland moest vertrekken.

"Omdat we naast hem ook extern meerdere opties wilden verkennen, zijn we met enkele andere trainers in gesprek gegaan. Dat wist Reinier", licht technisch directeur Teun Jacobs toe. "De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op hem gevallen, omdat we vinden dat hij de juiste ervaring, persoonlijkheid en kwaliteiten bezit die het beste bij de huidige spelersgroep passen."

Vrijdagavond neemt Robbemond al de leiding als Willem II het opneemt tegen Roda JC. De club is al in gesprek met een nieuwe assistent-trainer die Robbemond gaat ondersteunen.

LEES OOK: Reinier Robbemond terug bij Willem II als vervanger van Denny Landzaat