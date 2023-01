Dit zijn de mooiste weerfoto's van 2022

Het hele jaar gaan ze op pad met hun camera, soms staan ze al voor dag en dauw op of komen pas na de zonsondergang thuis. Enthousiaste amateurfotografen sturen bijna dagelijks hun weerfoto's naar Omroep Brabant. Vier van hen selecteerden hun mooiste foto's van afgelopen jaar.

Het voorjaar en de herfst, dat zijn de favoriete seizoenen voor fotografe Martha Kivits (82). Ze stapt op de fiets en rijdt de hele regio langs. Vroeger reed ze zelfs naar Breda en Den Bosch, tegenwoordig blijft ze meestal in haar woonplaats Waalwijk of rijdt ze naar Drunen of de Loonse en Drunense duinen. “Het voorjaar met de bloesem en de herfst met al haar kleuren, daar houd ik van”, zegt Martha. “Een favoriete foto heb ik niet, wel een favoriete tijd van het jaar.”

Foto: Martha Kivits.

Foto: Martha Kivits.

De foto van de paddenstoelen is genomen in natuurgebied Platloon bij Waalwijk. Die van de ruiters is genomen in de Drunense duinen.

Martha Kivits met haar camera om haar nek (privéfoto).

Breda Drijft

De 77-jarige Henk Voermans uit Breda stuurt bijna iedere dag een foto in, meestal genomen in zijn woonplaats Breda. Honderden weerfoto’s maakte hij in 2023. Zijn voorkeur: een foto die hij op 23 juli schoot tijdens Breda Drijft. “Gemaakt vanaf een boot, tussen deze genieters. Na twee coronajaren kon het evenement eindelijk weer doorgaan met volop zon en 23 graden. Daarna kwam ik de dames van het Brabants Buske nog tegen.”

Foto: Henk Voermans.

De tweede foto die Henk heeft gekozen is in de herfst gemaakt in het Mastbos. “Zowat veertig maandagmiddagen per jaar ben ik daar of in het naastgelegen Markdal te vinden. Heerlijk genieten van moeder natuur en fotograferend wandelen vind ik geweldig. Wat zie je veel al lopend. Deze foto is van een schoolklas.”

Foto: Henk Voermans.

Henk ging fotograferen na zijn pensioen. “Ik heb in de bouw gewerkt en had geen hobby, toen is het dit geworden."

Henk met Eva en Hannelore van het Brabants Buske.

Genietmoment

Ben Saanen uit Budel vond het heel lastig om twee weerfoto’s te kiezen uit zijn collectie van duizenden foto’s. Hij koos voor een ‘genietmoment’. “Een prachtige serene rust bij zonsopkomst op 22 maart rond 7 uur. Met mistbanken bij nauwelijks wind.”

Foto: Ben Saanen

Ook de tweede foto is gemaakt in Budel, een actiefoto van twee stoeiende paarden. “Die is eind juni ’s avonds rond 9 uur genomen. Het was een zomers warme en vrij zonnige dag. ’s Avonds was het nog even tijd voor nog een robbertje stoeien.”

Foto: Ben Saanen.

Ben Saanen aan het werk (privéfoto).

Anja Bastiaansen uit Made kiest voor een schitterende foto van de zonsondergang in haar woonplaats. Maar ook overdag gaat ze op pad. Ze koos daarbij gekozen voor een plaat ‘met een mooie blauwe lucht, waardoor de huizen weerkaatsen in het water’.

Foto: Anja Bastiaansen.