Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl: de burgemeester komt naar u toe

Zoals oliebollen en champagne bij de jaarwisseling horen, staat ook de nieuwjaarsreceptie rond deze tijd op het programma. Vaak een verplichting, met veel bekende koppen en oppervlakkige gesprekjes. Dat kan anders, dachten ze in de gemeente Gilze en Rijen. Ze gaan dit jaar naar de burger toe. Maar zit die daarop te wachten?

Daar is het vanaf het begin, ’s middags om half één, aardig druk. Zo’n dertig tot veertig man bewegen rond burgemeester Derk Alssema en de wethouders. Onder hen veel grijze koppen en het aantal scootmobielen is oververtegenwoordigd.

Maar het zou flauw en ongepast zijn daar neerbuigend over te doen. Waar normaal gesproken vooral vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven hun gezicht laten zien, is het nu bijvoorbeeld mevrouw Roelands (65). Enthousiast rijdt ze in haar scootmobiel op burgemeester Derk Alssema af. “Ik heb u bij de voedselbank gezien!” roept ze enthousiast. “Ja ik was daar aan het helpen”, herinnert hij zich. “Ik had geen pak aan, was undercover. Fijn dat u er bent.”

Deze ontmoeting is voor Roelands een ideale manier om Alssema nog eens een hand te geven. “Op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis kwam ik eigenlijk nooit. Ik ben niet het type dat snel ergens op afstapt. Maar nadat ik de burgemeester bij de voedselbank had leren kennen, wilde ik ‘m nog wel een keer ontmoeten.”

Ook andere bezoekers reageren enthousiast: “Vroeger stond je met z’n allen in een hal, was je verplicht om te gaan. Dat is nu anders”, zegt een man. “Ik heb gepraat met d’n burger. Leuke man”, zegt een ander vrolijk. “Dit is vrijblijvender, zo heb je meer contact met mensen.”