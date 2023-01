Jetty, Sjan en Angele zijn de drie koningen van Berkel-Enschot

Jetty, Sjan en Angele trokken donderdag als Balthazar, Melchior en Kaspar langs de deuren van hun appartementencomplex in het centrum van Berkel Enschot. De drie dames, tachtig plus en volop vief, willen zo de traditie rondom Driekoningen levend houden.

Eigenlijk zijn ze een dag te vroeg, want Driekoningen valt op 6 januari. Mooi verkleed bellen ze aan bij de eveneens oudere medebewoners in het complex. Meteen wordt uitbundig het Driekoningenlied gezongen. Maar ze zijn ook op pad voor het goede doel, want ze zamelen geld in voor Villa Pardoes, waar zieke kinderen en hun ouders even op adem kunnen komen.

Ze noemen zich deze middag Balthazar, Melchior en Kaspar. Zelf kennen ze drie wijzen uit het oosten nog uit hun jeugd, toen ze als kind aanbelden in de buurt om het Driekoningenlied te zingen. Destijds kregen ze dan snoep als dank. Maar snoep hebben ze niet meer nodig, dus wordt er geld ingezameld voor het goede doel.