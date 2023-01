Lenny Kuhr komt met De Troubadour toch op tv, maar dan wel in de herhaling

Het is weer koek en ei tussen voormalig songfestivalwinnaar Lenny Kuhr, omroep AVROTROS en productiemaatschappij PilotStudio. Als de tv-registratie van Het Grote Songfestivalfeest in een herhaling wordt uitgezonden, dan zit het optreden van Kuhr erin. Dat hebben de drie partijen donderdagmiddag afgesproken. Eerder op de dag was de zangeres nog boos omdat haar bijdrage zonder enige kennisgeving eruit was geknipt voor de uitzending.

"AVROTROS en PilotStudio hebben ons toegezegd dat bij een volgende keer dat het in Nederland op tv komt, de Troubadour er in zit. Sowieso in de week van het songfestival. Met mijn dank aan iedereen die me heeft gesteund. De troubadour leeft!", zo twittert Lenny Kuhr. De zangeres trad in november op bij het Grote Songfestivalfeest 2022 in Ziggo Dome in Amsterdam, waar ook onder anderen Duncan Laurence en de Noorse violist Alexander Rybak optraden. Van die show werden tv-opnames gemaakt die 4 januari te zien waren. Tot haar eigen verbazing ontbrak Kuhr in die uitzending. 'Respectloos', vond ze.

"Het dak ging eraf bij de Troubadour."

"Het werd vooraf door AVROTROS heel belangrijk gemaakt dat ik bij het concert aanwezig moest zijn", vertelt de zangeres. "Ik mocht als songfestivalwinnaar zeker niet ontbreken tussen alle andere songfestivalwinnaars. Ik heb een heel leuk optreden gehad. Het dak ging eraf bij de Troubadour. Het publiek was heel enthousiast, maar ik werd vooraf wel onder druk gezet om op te draven. Dat maakt het wat zuur dat ik dan vervolgens niet te zien ben," zo zei ze donderdagochtend tegen Omroep Brabant. Ze zei voortaan niet meer op te willen treden bij het feest.

"Ze verzinnen smoesjes."

De omroep zei tegen Kuhr dat het productiebedrijf verantwoordelijk was voor de keuze. Tegenover het ANP vertelde een woordvoerder van de omroep een andere versie, namelijk dat Lenny Kuhr in het verleden vaker te zien is geweest in hun songfestivalliedjesuitzending en dat het voor de afwisseling beter was dat er dit keer andere artiesten te zien zouden zijn. Haar fans vonden de hele situatie een schande. Songfestivalkenner Tom van den Oetelaar: "Ze had gewoon te zien moeten zijn, de enige winnares uit de jaren zestig. Bij de productiemaatschappij en de omroep hebben mensen gewoon niet goed opgelet en nu verzinnen ze smoesjes. Er zaten vooral acts van de laatste jaren in, Lenny had er juist voor de afwisseling in gemoeten." Intussen is de vrede getekend. Waarom ze nu ontbrak in de uitzending, blijft onduidelijk. En het is niet bekend of ze nu een volgende keer toch weer medoet. Lenny Kuhr was donderdagavond niet bereikbaar voor een reactie.