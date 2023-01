Lenny Kuhr uit songfestivalconcert geknipt: 'Volgende keer ben ik er niet'

"De volgende keer dat ik weer gevraagd word om op te treden bij een groot songfestivalliedjesprogramma ben ik er niet bij", reageert zangeres en songfestivalwinnaar Lenny Kuhr. De zangeres bleek woensdag uit de tv-registratie Het Grote Songfestivalfeest geknipt te zijn. Kuhr was daar verbolgen over omdat ze van niks wist.

Die irritatie werd bij de zangeres vergroot, doordat niemand de moeite had genomen om haar te vertellen dat ze de uitzending niet had gehaald. "Ik snap dat er allerlei redenen kunnen zijn om een artiest eruit te knippen, maar laat dat dan even weten. Dat is een kwestie van respect en fatsoen."

Dat er vervolgens verschillende versies circuleren over wie verantwoordelijk is voor de eindmontage zorgt ervoor dat de irritatie in huize Kuhr blijft hangen. Kuhr is door AVROTROS verteld dat het productiebedrijf verantwoordelijk is voor de eindmontage en voor het contact met de muzikanten.

Tegen het ANP vertelde een woordvoerder van de omroep een andere versie, namelijk dat Lenny Kuhr in het verleden vaker te zien is geweest in hun songfestivalliedjesuitzending en dat het voor de afwisseling beter was dat er dit keer andere artiesten te zien zouden zijn.

Ondertussen wacht Lenny Kuhr nog af wat de verklaring is van de productiemaatschappij die haar schrapte uit de uitzending. "Het zou best kunnen dat die weer verwijst naar AVROTROS. Ik ga er verder geen energie meer aan verspillen. Ik weet alleen dat ik me een volgende keer niet meer onder druk laat zetten. Het argument dat ik niet gemist kan worden, is bij deze waardeloos."

