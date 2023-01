Lenny Kuhr boos dat ze uit songfestivalconcert is geknipt: 'Respectloos'

Lenny Kuhr, een van de vijf Nederlandse deelnemers die ooit het Eurovisie Songfestival won, is boos dat zij uit de tv-registratie van Het Grote Songfestivalfeest is geknipt. Dat laat zij weten op Twitter.

Tijdens Het Grote Songfestivalfeest, dat half november in de Ziggo Dome plaatsvond en woensdagavond werd uitgezonden op NPO 3, traden tientallen acts op die ooit op het Eurovisie Songfestival te zien waren. Ook Kuhr (72) was aanwezig en zong het nummer De Troubadour, waarmee de Eindhovense artieste in 1969 de hoofdprijs op het liedjesfestijn in de wacht sleepte.

"In de Ziggo ging het dak eraf bij de troubadour, maar in de uitzending van vanavond was ik niet terug te vinden", schrijft Kuhr woensdagavond op Twitter. "Er uit gemonteerd, zonder kennisgeving. Respectloos."

In de line-up van de uitzending wordt nog wel gesproken over 'vijftien winnaars' van het songfestival die te zien zouden zijn. In de promotie van het concert werd Kuhr als een van deze vijftien winnaars genoemd.

Verantwoordelijk?

Op Twitter krijgt zij veel bijval. De zangeres heeft inmiddels contact gehad met AVROTROS, die de uitzending verzorgde. De omroep liet haar weten dat producent PilotStudio verantwoordelijk is voor de eindmontage. Deze producent heeft nagelaten om artiesten te informeren dat ze uit de uitzending zijn gehaald.

Donderdagmorgen komt AVROTROS overigens met een andere reactie naar buiten. "AVROTROS heeft keuzes moeten maken bij de registratie van Het Grote Songfestivalfeest 2022 dat woensdag op televisie te zien was. Dit jaar werd onder meer besloten om het optreden van songfestivalwinnaar Lenny Kuhr te schrappen", reageerde een woordvoerder van de omroep.

Afwisseling

"We vinden het vervelend voor Lenny dat ze hier vooraf niet van op de hoogte was", laat AVROTROS weten. "De keuze om Kuhr te schrappen werd mede ingegeven doordat de zangeres afgelopen jaren al wel in de registratie van het concert te zien was. Afwisseling in de opnames is belangrijk. En geen enkele artiest krijgt van tevoren de toezegging dat hij of zij op televisie te zien zal zijn", luidde de verklaring van de woordvoerder.