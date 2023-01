Van der Valk Nuland flink geteisterd door brand, hotel al weken dicht

De brand bij Van der Valk Nuland, een week voor Kerstmis, heeft een langere nasleep dan gedacht. Waar het restaurant met kerst steevast bomvol zat, bleven de deuren dit jaar gesloten. En voorlopig gaat het hotel ook niet open. Door de brand liggen alle communicatiesystemen plat, zo vertelt een woordvoerder.

Het hotel wordt al een aantal jaar verbouwd en die klus was bijna afgerond. Maar net voor de opening brak in een van de serverruimtes brand uit, waardoor de kassasystemen verloren zijn gegaan. Ook het leidingwerk is in het hele pand aangetast. “We hopen binnen een maand meer duidelijkheid te hebben over hoe snel we alles kunnen herstellen", zegt de woordvoerder.

Er verblijven op dit moment nog een aantal mensen in het hotel. Die kunnen in de ochtend en de avond roomservice bestellen. Wanneer het hotel weer open kan, is niet duidelijk.

Voor de eigenaren van het hotel is het opnieuw een flinke tegenvaller. Het vernieuwde hotel zou in 2021 namelijk al open gaan, maar door corona en een tekort aan materialen liep de verbouwing veel vertraging op. Inmiddels was begonnen aan de laatste fase en zou het hotel in december nog heropenen. Maar dat laat nu dus nog even op zich wachten.

