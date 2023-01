Iedereen zoekt mee: hond Lady is vermist sinds oudejaarsdag

Al dagen is de familie Netten samen met tientallen vrijwilligers aan het zoeken naar hun hond. De 8 jaar oude Lady 'voelt als een kind' voor het gezin. "Ze wordt echt gemist. We hebben gewoon hartzeer", vertelt moeder Veronique in tranen.

De wanhoop is groot. "Lady is gewoon een gezinslid. Een kind. Ik heb haar al sinds ze vijfenhalve week oud is," legt Veronique uit. Haar gouden hondentroon staat middenin de woonkamer. Leeg.

Een week geleden, op oudejaarsdag, ging het mis. Veronique ging samen met haar man en hun zonen van tien en veertien jaar voor op straat vuurwerk afsteken. "We wisten dat Lady heel bang was, dus we wilden haar niet alleen binnenlaten. Anders raakt ze in paniek en gaat ze plassen en graven."

Lady bleef in de achtertuin. "Dan hoorde ze ons nog. Ik ben tussendoor nog bij haar gaan kijken. En toen ineens was ze weg." Uit angst voor het vuurwerk is de acht jaar oude hond waarschijnlijk door de heg heen geglipt.

Sindsdien doet het gezin er alles aan om hun hond terug te vinden. "Er zijn vangkooien en wildcamera's geplaatst. Er is een speurhond aan te pas gekomen. We hebben rondgereden, gelopen en gefietst. Social media platgebombardeerd en flyers geplakt op plekken waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Eigenlijk alles. Ik weet gewoon niet meer wat we moeten doen."

Lady is afgelopen dinsdag voor het laatst gezien op de Zoomvlietweg in Bergen op Zoom. "Een ruiter zag haar achter zich aan lopen. Vanaf dat moment lijkt ze in rook te zijn opgegaan. Ik weet niet meer waar we moeten zoeken." Veronique vermoedt dat sommige mensen haar aanzien voor een hertje, konijn of een haas.

"Ik denk dat ze ergens in een bosgebied rondhangt. Of dat iemand haar binnen heeft gehaald. Maar laat het me dan ook weten", zegt Veronique met een trilling in haar stem. "Misschien ligt ze wel ergens. Is ze er niet meer. Ook dan wil ik het weten."

Heeft u Lady gezien? Neem dan via het volgende nummer contact op met de familie Netten: 06-42727606.