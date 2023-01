Erik van Loon crasht in Dakar Rally, maar is in orde

Erik van Loon is in de zevende etappe gecrasht. De coureur uit Eersel is met verwondingen aan zijn rug naar het ziekenhuis gebracht. Na een eerste onderzoek laat Van Loon weten dat met hem alles oké is.

Het is voor de 54-jarige Erik van Loon al zijn derde crash deze Dakar Rally. Het ging in de proloog en de vijfde etappe ook al mis. In de etappe van zaterdag lag de autocoureur op een dertiende plek toen hij weer crashte. Zaterdagochtend werd Van Loon in het ziekenhuis onderzocht. Zijn navigator, die naast hem in de auto zat, kwam zonder kleerscheuren uit de crash. Voor de coureur uit Eersel is het een wisselvallige Dakar Rally. Hij crashte al twee keer, maar behaalde ook een knappe tweede plek in de tweede etappe. Een eindklassering in de top tien lag in het vooruitzicht maar die kan hij nu wel vergeten omdat de rally voor hem voorbij is.