Erik van Loon komt 14 seconden tekort voor historische dagzege Dakar Rally

Na twee slechte dagen leek er een ongekend succes voor Erik van Loon te komen. De autocoureur uit Eersel kwam uiteindelijk 14 seconden tekort voor een historische etappezege in de Dakar Rally. Daarmee had hij de tweede Nederlander en eerste Brabander ooit met een overwinning bij de auto's kunnen worden.

Een crash in de proloog en een navigatiefout in de eerste etappe. Het zat Erik van Loon nog niet mee. Maar maandag viel alles samen in de tweede etappe van de Dakar Rally. De coureur uit Eersel was vrijwel de hele dag de snelste en verraste vriend en vijand.

14 seconden

De Brabantse autocoureur begon sterk aan de tweede etappe, ondanks dat hij ver achterin het veld moest starten. Bij de eerste tijdmeting op het parcours klokte hij al derde snelste tijd. Bij de derde tijdmeting greep hij de koppositie en gaf Van Loon deze lange tijd niet meer uit handen.

Alleen in de laatste 44 kilometer van de etappe verloor Van Loon toch de nodige tijd op Nasser Al-Attiyah. Bij het laatste meetpunt lag de Brabander nog 1 minuut en 34 seconden voor, maar aan de finish kwam hij 14 seconden tekort op zijn concurrent uit Qatar voor de dagzege.

Unieke prestatie

De tweede plek van Van Loon is voor hem niettemin een unieke prestatie, hij wist nog nooit zo hoog in een etappe te eindigen. In het eindklassement werd van Loon eerder al eens vierde.

Bij de vrachtwagens wonnen Brabantse deelnemers al vaker een etappe. Coureurs uit onze provincie en de trucks van Jan en Gerard de Rooy doen al jaren voorin mee. Alleen bij de auto's wist pas één Nederlander een Dakar-etappe te winnen. Die primeur was voor Bernhard ten Brinke in 2018. De eerste Dakar Rally werd verreden in 1979.

