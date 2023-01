Verkeersruzie waarbij agent schoot: man opgepakt die op auto inreed

Een 41-jarige man uit Den Bosch is zaterdagochtend opgepakt, omdat hij donderdag met zijn auto opzettelijk zou zijn ingereden op een 45-kilometerwagen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat meldt de politie.

Bij de aanrijding liepen de gemoederen donderdagmiddag hoog op. De 45-kilometerwagen belandde op z’n kant en de automobilisten kregen het met elkaar aan de stok.

Bekenden van de bestuurder van de 45-kilometerwagen mengden zich in de ruzie. Een 23-jarige omstander stapte zelf in een auto en reed in op toegesnelde agenten. Zij werden niet geraakt.

Schot gelost

Wel 'zagen de agenten zich genoodzaakt een schot te lossen', zo schreef de politie donderdag. Deze bestuurder werd even verderop aangehouden en zit nog steeds vast. Twee anderen die werden opgepakt, zijn vrijgelaten.

