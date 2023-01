Verdriet bij verzorgers na verdrinking chimpansee: 'Zelf uit water gehaald'

1/2 Martin van Hees is zoölogisch manager in het safaripark.

Het overlijden van chimpansee Stephan in Safaripark Beekse Bergen was enorm schrikken voor de dierenverzorgers. Na wat onrust vrijdag bij de groep chimpansees, sprong het dier in het water. Daar verdronk hij. "De verzorgers hebben hem zelf uit het water gehaald. Toen was hij helaas al overleden", vertelt zoölogisch manager Martin van Hees.

Het overlijden van chimpansee Stephan gebeurde vrijdagmiddag. Het was onrustig in het apenverblijf, maar volgens Van Hees is dat normaal. "Chimpansees zijn bombastische dieren die af en toe wat ruzie maken. Ze hebben heel veel rangorde, dus soms moet daar weer even over gevochten worden. Dat hoort gewoon bij chimpansees. Er was dus eigenlijk niets bijzonders aan de hand."

Toch sprong Stephan ineens in het water. "In alle consternatie die er was, heeft hij de verkeerde beslissing genomen. Op een ongelukkig moment koos hij voor het water. Hij stond eerst nog op het ondiepe gedeelte, maar daarna raakte hij onder water en verdronk hij."