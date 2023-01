Begraafplaats naast afgebrande kapel in Veghel voorlopig dicht

Het kerkhof naast de afgebrande kapel in Veghel houdt voorlopig haar poort gesloten voor bezoekers. Door de instabiele muren van de kapel is er sprake van instortingsgevaar. Nabestaanden mogen daardoor voorlopig niet de graven bezoeken. De brand woedde in de nacht van oud op nieuw.

"Ik kan me goed voorstellen dat dat heel emotioneel is", vertelt secretaris Elly van Liempt. "Er zijn mensen die normaal gesproken elke dag langs een graf gaan, omdat hun echtgenoot, ouder of kind daar ligt begraven. Als dat nu opeens niet meer kan, ligt dat bij hen heel gevoelig. Daarom willen we hier zorgvuldig mee omgaan."

Geen schade aan de graven zelf

Van Liempt drukt bij zo veel mogelijk mensen op het hart dat er bij de graven en urnenvelden geen schade te zien is. "Ik ben zelf gaan kijken en het valt 100% mee", verzekert ze. Wel zijn er wat ornamenten omgevallen, ligt er roet op de graven en is er een hoop zand weggespoeld door het bluswater.

"Het kan daardoor zijn, als het echt een oud graf is, dat er wat van de kist bloot is komen te liggen. En dat is gewoon geen fijn beeld, dus houden we de poort gesloten."

Hoeft niet lang te duren

Voorlopig moet de begraafplaats nog gesloten blijven, tot de gemeente het terrein weer vrijgeeft. Maandag beginnen ze met het stabiliseren van de kapelmuur. "Het kan dus zo zijn dat we eind volgende week alweer open zijn. Als de gemeente het toelaat en alles er weer netjes bij ligt, mogen alle nabestaanden gewoon weer langskomen."

