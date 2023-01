112-nieuws: gewonde bij woningbrand • botsing bij de Moerdijkbrug

06.24

Bij een hevige brand aan een huis in Udenhout is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Een gezin met drie kinderen kon op tijd de woning verlaten. Wel is één bewoner naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Of dit een van de kinderen of een volwassene is, is niet bekend. De garage brandde volledig uit en de woning is voorlopig onbewoonbaar.