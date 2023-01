Driekoningenoptocht nieuwe stijl: Sterrentocht voor iedereen

Een driekoningenoptocht nieuwe stijl: dat moet de Sterrenoptocht zijn die zondagavond door de straten van Tilburg trekt. De levende dieren zijn vervangen door lichtornamenten. In de tocht zie hoe divers de stad is. Maar is dit een vervanger van Driekoningen?

Aan de tocht doen ook zo’n vierhonderd basisschoolleerlingen mee. Ze verzamelen zich met de andere deelnemers in de Heikese Kerk. Eén van hen is Justyna van Halteren Bogucka. Ze werkt op de Poolse school en neemt deel met een groep Poolse kinderen. Met de driekoningentraditie is ze bekend en ze vond de Sterrentocht meteen een topidee: “Al in het voorjaar hoorden we van dit initiatief en ik ben blij dat we mee mogen doen, want dit lijkt zo op wat we in Polen gewend zijn.”

Nadat de honderden aanwezigen samen hebben afgeteld, springt de grote verlichte ster aan en begint de tocht. Brenda loopt met haar kinderen mee met de groep van basisschool Panta Rhei: “We vinden het súper leuk! We zijn blij verrast. Dit is voor het eerst en het ziet er zo mooi uit met al die lampionnen.”

Tegen halfvijf gaat iedereen naar buiten voor de opening op het plein voor de kerk. Na optredens waarbij het publiek inzet soms meer waardeert dan toonvastheid, is het woord aan burgemeester Weterings. Hij spreekt lyrisch over het nieuwe evenement, dat de stad zo verbindt: “We laten zien dan we samen geloven in de toekomst, want die kunnen we alleen maar samen hebben.”

Twee toeschouwers langs de kant herinneren zich de oude driekoningentocht nog, maar die missen ze niet: “Ik vind dit geslaagd. Je ziet dat er hard aan gewerkt is.” “En kinderen kunnen er iets van leren”, vult haar vriendin aan: “Samen zingen, samen iets doen. En ze leren het verhaal van Driekoningen. Belangrijk, want het driekoningenzingen langs de deuren is kapot, dat wordt nauwelijks meer gedaan.”

Meteen achter de fel verlichte ster, voorop in de stoet, lopen de drie koningen. Eén van hen is bedenker van de tocht Paul Spapens. Hij glundert van oor tot oor: “Ik ben 73, heb al heel wat meegemaakt in mijn leven. Maar dit is echt wel een krent in de pap hoor. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen eropaf zijn gekomen en hoe ze het beleven. Ze staan achter het doel dat we uit willen dragen.”

Wat Spapens betreft, is de Sterrentocht er volgend jaar weer: “We willen nog veel meer lichtattributen maken. We hopen dat nog meer groepen uit andere culturen mee gaan doen. Onze ambitie is om dit uit te laten groeien tot een evenement dat bezoekers uit de hele regio trekt.”