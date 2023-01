Paar miljoen uitdelen is zo makkelijk nog niet: 'Mensen zijn wantrouwend'

Het geld brandt in de zakken van de Helmondse wethouder Erik de Vries. Hij wil met een nieuw koopkrachtfonds noodlijdende inwoners van Helmond 2,7 miljoen euro cadeau doen. Maar de mensen vinden, valt nog niet mee. Na twee maanden ligt er nog een miljoen euro op de plank en de deadline verstrijkt deze week.

Elke Minnebach loopt door winkelcentrum De Bus in Helmond. Het winkelcentrum ligt in een wijk waar de inkomens laag zijn en de zorgen over de energierekening hoog. Aan haar de taak om mensen te wijzen op een extra energietoeslag. Ze probeert het bij een mevrouw in een scootmobiel terwijl ze vriendelijk op haar jas van welzijnsorganisatie LEV-groep wijst. Maar de vrouw schudt nee en rijdt snel door. Een gesprek beginnen over armoede in een winkelcentrum valt niet mee.

“Ik moet voor het eerst in dertig jaar mijn hand ophouden.”

Later op een inloopspreekuur in het buurthuis lukt het wel. Een wanhopige zzp'er komt binnen. Ze kan niet meer rondkomen. “Ik moet voor het eerst in dertig jaar mijn hand ophouden. Ik moest financieel als zzp'er al behoorlijk met de billen bloot bij de coronasteunregeling, dat vond ik erg lastig.” Maar ze veert opgetogen op als ze hoort dat haar moeder in aanmerking komt voor een extraatje van 1300 euro. “Dat gaat ze echt heel fijn vinden.” Elke Minnebach, die haar aanvraag meteen verwerkt, zegt dat ze veel vreugde ziet bij mensen, omdat Helmond soepel is met de inkomenseisen. Mensen die altijd buiten de boot vielen wegens een te hoog inkomen, komen nu wel ineens in aanmerking. “Dan willen ze je omhelzen.”

“Als ik kom, erken ik dat ik arm ben.”

De gemeente ging met een groot aantal partijen op zoek naar mensen die nog niet bekend waren bij de gemeente. "Zonder die partijen hadden we dit niet kunnen doen", zegt wethouder De Vries. Veel mensen zijn wantrouwend richting overheid, denken dat ze het terug moeten betalen of dat ze in een toeslagenaffaire terecht gaan komen. Om je verhaal te doen bij bijvoorbeeld een welzijnswerker zoals Elke, is makkelijker. Elke heeft zich de afgelopen maanden een ongeluk geflyerd. "Soms waren we vijf uur bezig met flyeren om mensen te werven voor een koffiebijeenkomst en kwam er niemand. Mensen zeggen, als ik kom, erken ik dat ik arm ben. Maar er zijn ook hele drukke inloopbijeenkomsten geweest. Ik vind dat we het goed doen.”

"We hebben zoveel mensen geholpen, ik vind het heel succesvol."