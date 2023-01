Fietsers in Breda opgelet: boa's gaan bon uitdelen voor verkeersovertreding

Fietsers in Breda opgelet. De buitengewone opsporingsambtenaren (boa' s) in deze stad krijgen er een taak bij. Zij gaan vanaf dinsdag ook letten op het opsporen van drie specifieke verkeersovertredingen bij fietsers.

Het gebruik van een telefoon op de fiets mag voortaan door deze boa’s worden bekeurd, wat tot een boete van 140 euro leidt. Ook zal het negeren van het stoplicht door fietsers én voetgangers worden gehandhaafd, met een boete van 110, respectievelijk 75 euro tot gevolg. Verder zal het fietsen zonder verlichting of met de verkeerde verlichting ook worden bestraft door boa’s (en een rekening van 60 euro).

Goed verlopen proef in Utrecht

Breda is één van de zes gemeenten in ons land met een uitbreiding van de bevoegdheden voor boa’s en de enige in Brabant.

In Utrecht gold dit al. Hier deelden tijdens een proefperiode in de Domstad boa’s 4.400 boetes uit aan fietsers die zonder licht, rood negerend en/of bellend werden betrapt. Het experiment duurde 25 weken. Tijdens deze periode werden meer boetes uitgedeeld door boa’s dan door de politie in een heel jaar in 2018, 2019 en 2020. Ook is gebleken dat de handhavers een klein risico liepen op vervelende reacties.

Breda blij met uitbreiding

De proef kwam er na een motie die in 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot tot uitbreiding na de goed verlopen testperiode. Breda was een van de twintig gemeenten die deze proef wilden voortzetten. Wethouder Boaz Adank (Leefbaarheid en Veiligheid) is blij met de deelname van zijn gemeente.

“Zoals ook in het bestuursakkoord staat, heeft verkeersveiligheid in de stad en kerndorpen onze prioriteit. Dat betekent dat we onder meer onze straten en wijken veiliger inrichten. Daar stopt het echter niet. Dankzij de deelname van onze handhavers aan deze pilot kunnen we actief op straat de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij werken we nauw samen met de andere gemeenten, het ministerie en de politie.”

De plaatselijk boa’s zijn eveneens blij met de verruiming van hun bevoegdheden. ‘Op naar een verkeersveiliger Breda’ laten ze weten via Instagram.