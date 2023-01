Bijna nergens werden zo veel lege winkels omgebouwd tot huizen als hier

Wat moet je met leegstaande winkels? In Roosendaal weten ze er wel raad mee: afgelopen jaar zijn er 55 leegstaande panden omgetoverd tot huizen. Daardoor staat de stad in de top drie van centra met de sterkst gedaalde leegstand, zelfs boven Amsterdam. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Locatus.

"Ik ben enorm trots dat we op één staan als het gaat om leegstand verminderen", zegt wethouder Sanneke Vermeulen. "Dat doen we natuurlijk goed als Roosendaal." Het geheim van de gemeente? "Ik denk dat toverwoord keuzes durven maken is. Dat is het allerbelangrijkst."

De gemeente heeft sinds 2014 concrete plannen om leegstand tegen te gaan en de binnenstad te verkleinen. "Ik denk dat voor elke gemeente maatwerk nodig is. In Roosendaal zagen we vooral problemen met winkelpanden. We hebben er toen voor gekozen om het winkelsegment naar één plek te krijgen."

De panden die overblijven, krijgen een nieuwe functie. "Door bijvoorbeeld evenementen, horecagelegenheden en woningen neer te zetten, blijf je aantrekkelijk als stad en is het heel fijn wonen in de binnenstad." Zo werd bepaald dat in het voormalige V&D-gebouw 130 appartementen komen. De Doctor Brabersstraat bestaat in de toekomst ook alleen nog maar uit woningen.