Carly (71) is hardloper van het jaar want hij krijgt iedereen in beweging

Carly van Pinxten uit Sint-Michielsgestel is door het blad Runner's World gekozen tot hardloper van het jaar. Als onderscheiding kreeg de 71-jarige sportieveling maandag uit handen van redactiechef Rens Muller een verguld beeldje van een hardloper.

Carly oogt, zoals je verwacht van een sportieveling, slank en zonder een overtollig grammetje vet. Niet zo gek want hij loopt al hard vanaf zijn zestiende jaar: "Ik wilde goed voor mijn lichaam zorgen", zegt de enthousiaste sporter. Nog steeds loopt hij op hoge leeftijd meerdere keren per week hard. Wat hij leuk vindt aan hardlopen? "Mensen met elkaar verbinden en in een groepje lopen. Je kan niet zomaar beginnen met hardlopen, een paar maanden opbouwen is wel nodig."

"Hardlopers eten ook graag pasta."

Voor Carly maakt hardlopen deel uit van een gezonde levensstijl. "Ik ben 71 jaar, kerngezond en fit. Daar hoort gezonde voeding bij. Dagelijks groenten eten is belangrijk en hardlopers eten ook graag pasta." Natuurlijk biedt hardlopen geen garantie dat je gezond blijft en oud wordt. Maar het helpt wel. Carly zegt dat hij geluk heeft dat heel zijn gezin vitaal en gezond is.

Carly met een groepje hardloper in actie

Hij werd genomineerd door zijn dochter Linda, die zelf ook hardloopt. Het zit in de familie. Linda vindt dat haar vader de prijs verdient omdat hij door zijn enthousiasme duizenden mensen aan het hardlopen kreeg. Linda: "Mijn vader is de meest gepassioneerde hardloper en trainer van Brabant en omstreken. Het is van jongs af aan zijn lust en leven. Hij wil zijn kennis graag delen en begeleidde zowel lopers groepsgewijs als individueel. Na zijn pensionering is hij looptrainingen gaan geven aan middelbare scholieren en docenten. Het is zijn grootste beloning als hij iemand heeft bekeerd tot de loopsport."

"Ik heb inmiddels vijftig marathons uitgelopen."