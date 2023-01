Geredde dieren in Brabant: zeven keer dat het nét goed ging

Een kat die wordt gered uit een vuilniswagen, een vastgevroren zwaan of een hond die ontsnapt uit een brandend huis. Het komt geregeld voor dat dieren met de schrik vrijkomen na een avontuur in de boze buitenwereld. We zetten een paar happy endings voor je op een rij.

1. Kat Yoda na twaalf jaar weer thuis

Er was weliswaar geen heldhaftige reddingsactie voor nodig, maar desalniettemin was de opluchting erg groot voor Peer uit Oss. Nadat hij twaalf jaar zonder zijn pos op de bank had gezeten, had hij zich eigenlijk neergelegd bij het idee dat zijn geliefde Yoda niet meer leefde. Totdat hij een telefoontje kreeg van de dierenambulance Maasland. Het was even schakelen, maar inmiddels slijten ze samen weer hun oude dag. Lekker thuis, in Oss, op de bank.

2. Hondje Lilo was alleen thuis tijdens brand

Voor Willie uit Tilburg is haar hondje haar alles. Daardoor zat de schrik er goed in toen haar hondje Lilo helemaal alleen thuis was terwijl er bij de buren een flinke brand woedde. Hondje bang, Willie bang. Zeker toen ze de rook onder haar deur vandaan zag komen. Maar toen ze eenmaal naar Lilo toe mocht, bleek haar lieve viervoeter ongedeerd. Hij was alleen een beetje geschrokken.

3. Jonge zwaan vastgevroren

We hebben allemaal wel eens pech, maar vastvriezen in het ijs is wel echt heel sneu. Het overkwam een jonge zwaan vorige maand in Eindhoven. Uiteindelijk wisten twee brandweerlieden de zwaan los te maken van het ijs, maar het dier was nog te zwak om zijn weg te vervolgen. Aan de waterkant werd de zwaan meegenomen door de dierenambulance om aan te sterken. Inmiddels zwemt-ie weer vrolijk op het meer.

4. Boswachter redt twintig reekalfjes van maaidood

Met een groep vrijwilligers en drones speurde boswachter Erik de Jonge een groep van twintig reekalfjes op. Dat deed hij om te voorkomen dat ze een tragische dood tegemoet gingen omdat boeren de weides van Brabants Landschap gingen maaien. Alle reekalfjes werden gevonden en gered. e

5. Na zeven maanden is papegaai Kim weer terug bij haar baasje

Jo Bogers uit Westerhoven was hartstikke verdrietig. Zijn prachtige blauwgele ara, Kim, verdween met de noorderzon in november. Tot de telefoon ging, ruim een half jaar nadat de vogel voor het laatst werd gezien. De persoon die belde was een vrouw uit Heeswijk-Dinther, die vlak daarvoor een papegaai in Friesland had gekocht. Het bleek Jo's geliefde Kim te zijn.

6. Zwaan gered uit middenberm

Nog een gewonde zwaan. Het beestje was zelfs zo hulpeloos, dat de A50 ervoor moest worden afgezet. Door een verwonding aan zijn poot lukte het de zwaan niet om zelf uit de middenberm van de snelweg weg te komen. Met hulp van Rijkswaterstaat, de dierenambulance en een speciale zwanentas werd de zwaan geëvacueerd. Het kostte even wat herstel, maar inmiddels is de vogel weer vrij.

7. Gestolen schapen uit kofferbak gered

Drie schapen ontsnapten ternauwernood aan een tragisch einde op de slachtbank. Ze werden nét op tijd gered nadat ze gestolen waren door drie Roemeense mannen. Zij namen de dieren mee uit Oss en verstopten ze in hun kofferbak. Tijdens een grenscontrole werden ze ontdekt en gered. Nu zijn ze weer terug bij hun schapenhouder.

