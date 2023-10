Levend schaap gevonden in kofferbak van auto op A2: 'Nog nooit meegemaakt'

Op de A2 bij Boxtel heeft de politie zaterdagnacht een levend schaap gevonden in de kofferbak van een auto met een Duits kenteken. Het dier bleek afkomstig van een kinderboerderij in Eindhoven.

De agenten ontdekten het schaap tijdens een controle. Daarop werd de dierenambulance gewaarschuwd. "We hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt", laat een woordvoerder van de dierenambulance weten.

Kinderboerderij

Het schaap is uit de kofferbak gehaald en bleek ongedeerd.

Omdat het schaap een geregistreerd Nederlands oormerk in haar oren had met een duidelijk nummer, kon achterhaald worden waar het dier vandaan kwam. Het dier bleek thuis te horen op een kinderboerderij in Eindhoven.

'Het schaap is nu veilig'

De politie onderzoekt waarom het dier in de kofferbak van deze auto lag. "Het schaap is nu veilig", laat een medewerker van de dierenambulance weten. "Vanwege het tijdstip waarop het dier werd ontdekt is het dier naar het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravenstein gebracht. Deze zondagochtend neemt de politie contact op met de beheerder van de kinderboerderij, zodat het schaap terug kan naar haar eigen weide.

