'Ontvoerd schaap is door oog van naald gekropen', kinderboerderij opgelucht

Het schaap dat zaterdagnacht door agenten werd gevonden in de kofferbak van een auto langs de A2 bij Boxtel, is door het oog van de naald gekropen. Dat denkt Kim van kinderboerderij Eigen Wijs in Eindhoven, waar het dier vandaan kwam. Vermoedelijk wilden de dieven het dier slachten. "Waarom zou je zo'n dier anders meenemen?", vraagt zij zich zondagochtend af. "Niet om te knuffelen..."

Het schaap, Lambi, was ontvoerd uit de weide van de kinderboerderij aan de Neushoornstraat in Eindhoven. Agenten vonden het schaap zaterdagnacht tijdens een controle. Ze konden via het oornummer van het dier zien waar het vandaan kwam en waarschuwden Mark, de beheerder van de kinderboerderij. Zondagmiddag wordt het ongedeerde schaap 'thuisgebracht'.

"In het verleden is dit ook weleens gebeurd."