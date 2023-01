Wie herkent de man die brand stichtte bij autobedrijf in Nuland?

De politie is op zoek naar de man die afgelopen augustus brand stichtte bij autobedrijf Millbrooks in Nuland. De schade was enorm, meerdere auto's brandden uit. Op een van de auto's werd het logo van Extinction Rebellion gespoten. Beelden van de dader zijn maandag uitgezonden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De brand brak maandag 15 augustus in de vroege ochtend uit. Op beelden is te zien dat rond half vijf een man met twee jerrycans rondloopt over het terrein van het bedrijf. Bij de ingang gaat hij vervolgens aan de slag met de brandbare vloeistoffen uit de jerrycans.

Opvallend is volgens de politie dat de man heel rustig blijft en niet gehaast loopt. Hij steekt op een langzaam tempo, open en bloot het buitenterrein over. De politie vermoedt dat hij dan met een spuitbus naar een van de auto's loopt om het logo van Extinction Rebellion erop te spuiten. Nadat de man klaar is met de jerrycans, begint hij toch wat haast te maken en loopt hij snel weg.

Logo klimaatgroep

Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft diezelfde ochtend laten weten dat het niks met de brand te maken had. "We leven mee met de ondernemer die dit is overkomen en hopen dat de verantwoordelijken snel worden gevonden. Dit is niet onze manier van actievoeren", zei een woordvoerder destijds.

De schade bij het autobedrijf was enorm. De brandweer moest massaal uitrukken. Tientallen auto's en de voorgevel van het pand raakten beschadigd. Aan mensen die de dader herkennen of meer weten, wordt gevraagd zich te melden.