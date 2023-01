Kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf: zo schrijf je in voor de loting

3 Uurkes Vurraf: wie wil niet bij de aftrap van het carnaval in Brabant zijn? Vorig jaar vanwege de coronacrisis nog op bescheiden schaal, maar deze keer pakt Roeptoetgat weer ouderwets uit. In de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven gaat op vrijdagmiddag 17 februari het dak eraf. Wil jij erbij zijn, schrijf je dan in voor de loting.

De inschrijving voor de loting start woensdag 11 januari om 11.11 uur en sluit op dinsdag 31 januari. Val je in de prijzen dan win je twee toegangsbewijzen voor 3 uurkes Vurraf. Schrijf hier in voor de loting van 3 uurkes Vurraf. Op vrijdag 3 februari om 11.11 uur weet jij of je twee felbegeerde tickets hebt gewonnen. Houd je mailbox dus goed in de gaten, want de winnaars worden via de mail bekendgemaakt. In die mail lees je hoe je het e-ticket kunt downloaden. Om je alvast in de stemming te komen:

Dit jaar wordt de grootste editie van 3 Uurkes Vurraf. Met meer bezoekers, een indrukwekkend decor en de allerbeste carnavalsartiesten van dit moment. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een onvergetelijk begin van carnaval in Brabant. 13.00 - 14.00 uur deuren open voor het publiek

13.00 - 15.00 uur veurgloeien (even lekker opwarmen)

15.00 - 18.00 uur 3 Uurkes Vurraf (Live) Mocht je nog vragen hebben, het antwoord staat waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen. Ook onze algemene voorwaarden en het deurbeleid zijn handig om vooraf nog even door te lezen.