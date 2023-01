Buurtbewoners moeten weg voor museum: 'Weet niet waar ik heen moet'

De nieuwe locatie van het Design Museum in Den Bosch houdt de gemoederen nog altijd bezig. Het nieuwe museum wordt zeer waarschijnlijk gebouwd aan de Citadelhof, maar daar staan vijftien sociale huurwoningen. Bewoners vrezen dat ze hun huis uit moeten.

Sommige bewoners hebben een brief gekregen, maar andere bewoners hebben via de media vernomen dat het museum wil verhuizen naar de Citadelhof. De onduidelijkheid is er in elk geval niet minder om.

Wil Schreuders is één van de bewoners die zich veel zorgen maakt. Ze woont al vijftig jaar aan de Citadelhof. "En ik wil hier ook nog een tijdje wonen, maar iemand heeft besloten om het te slopen", zegt Schreuders. "Dan komt er zo'n wethouder die wil hier een of ander Design Museum neerzetten. Ik begrijp het niet."

Ook bewoner Martijn Bouwmans heeft geen andere plek. "Ik zou niet weten waar ik naartoe zou moeten", aldus Bouwmans. "We zijn een hechte familie geworden. Veel mensen hier hebben iets onder de leden en hebben verder niemand anders dan hun buren."

Opheldering

De plannen zijn nog jong. Op 15 december maakte het Design Museum de verhuisplannen naar het Citadelhof bekend. Bram Roovers, fractievoorzitter van de SP Den Bosch, begrijpt daar weinig van.

“De gemeenteraad moet nog beslissen over een nieuwe locatie, de bewoners lijken niet goed te zijn geïnformeerd en er wordt al gecommuniceerd dat dit de nieuwe locatie wordt. Wij hebben ook meteen vragen gesteld aan de wethouder voor opheldering. Helaas hebben we nog geen antwoord”, zegt Roovers.

