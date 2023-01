Docent Daan wil het geschiedenisonderwijs veranderen

Hij greep net naast de titel van Geschiedenisdocent van het Jaar: Daan Krahmer van het Eckartcollege in Eindhoven. De 28-jarige leraar werd door zijn leerlingen opgegeven voor de competitie, waarin het gaat om innovatief, actueel en vernieuwend onderwijs. En dat hij niet heeft gewonnen, doet er voor hem eigenlijk niet toe. "Mensen zijn hierdoor opeens naar mijn mening gaan luisteren, best gek."

Geschiedenislessen zijn in Nederland gebaseerd op een model uit 2001, met tijdvakken en doelen die je als leerling moet kennen. "Eigenlijk is dat model een beetje gedateerd. Het is vaak geschreven en bedacht vanuit de witte, Europese heteroman. Het gaat over winnaars en veroveraars, niet zozeer over tot-slaaf-gemaakten, onderdrukte vrouwen of mensen van kleur. Dat mag van mij wel anders."

Het idee daarachter is dat meer leerlingen zichzelf en hun persoonlijke geschiedenis terugzien in het lesmateriaal. Zodat ze zich gezien en gehoord voelen. Juist in Eindhoven, vindt Krahmer, waar de regio barst van de expats, gastarbeiders en mensen met een migratieachtergrond. Zijn klas is een kleurenpallet, waarbij iedere leerling vanuit zijn ouders en grootouders een ander levensverhaal heeft meegekregen.