Anja rijdt volgend jaar Dakar Rally in een truck en met alleen maar vrouwen

Nog nooit was er een volledig vrouwenteam in de truckcategorie in de Dakar Rally. Maar daar komt volgend jaar verandering in. Anja van Loon gaat met twee andere vrouwen de Dakar Rally rijden in een truck. Dat gaat ze doen bij Team De Rooy.

Van jongs af aan zit het rally rijden al bij Van Loon in het bloed. Haar vader reed meerdere Dakar Rally’s, haar broers doen de laatste jaren mee en dit jaar maakte ze zelf haar debuut in de zwaarste rally ter wereld. Dit jaar rijdt ze nog in een buggy, maar dat gaat volgend jaar anders zijn. Dan stapt ze met twee andere vrouwen in een truck. “Het is een droom die uit gaat komen. Ik wil dit al van kleins af aan. Ik ben opgegroeid met vrachtwagens en het trekt mij al jaren aan.”

"De truck wordt niet roze hoor!"

Een vrouwelijke rijdster in een truck is geen primeur maar dat Van Loon het gaat doen met twee andere vrouwen wel. Nog nooit eerder reed er een truck vol met Nederlandse vrouwen in de Dakar Rally. “Als ik het dan doe, wil ik het ook goed doen. Maar de truck wordt niet roze hoor!”, zegt Anja van Loon. Teambaas Gerard de Rooy kijkt in ieder geval uit naar de samenwerking met de vrouwen. “Het gaat hier zeker gezelliger worden. Maar het wordt ook een zware uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het wisselen van een band. Een band weegt toch al 150 kilo.”

"Nu ik in een buggy rijd vraag ik mij wel eens af hoe ik dat in vredesnaam moet gaan doen in een truck."