Drie jaar in de kou met gezondheidsklachten: ‘Stijve vingers en extra pijn'

Bewoners van een flatgebouw aan de Rijnstraat in Den Bosch zitten al drie jaar lang in de kou. Eerst vielen de verwarmingsketels uit en nu zit er lucht in de leidingen. Als het vriest komt de temperatuur niet boven de vijftien graden uit. Naast dat het gewoon vervelend is, zorgen de problemen voor gezondheidsklachten bij de voornamelijk bejaarde bewoners. “Ik heb last van reuma”, vertelt een 82-jarige bewoonster. “Door de kou krijg ik stijve vingers en extra pijn.”

Brabant Wonen is eigenaar van het flatgebouw en erkent het probleem, al zeggen ze dat de bewoners niet in de kou zitten. Dat is dinsdag toch anders: de verwarming staat vol te draaien maar warm worden de radiatoren niet.

“Ik heb kromme vingers, ik kan er met het sleuteltje niet achter komen.”

Het gaat om zeker acht bewoners van de bovenste verdieping van het flatgebouw. Drie jaar geleden gingen de ketels kapot, twee jaar geleden werden ze vervangen en sinds die tijd zit er lucht in de leidingen en worden de radiatoren niet meer warm. “Voel maar aan de verwarming”, begint de 82-jarige bewoonster. “Deze is gisteren ontlucht en ik krijg het nu al niet meer warm gestookt.” De vrouw heeft reuma en daarom is de ideale temperatuur 22 graden. De thermometer komt op dinsdag niet boven de 18 graden uit en als het buiten vriest wordt de 15 graden niet eens gehaald. Elke dag moeten de radiatoren ontlucht worden, maar zelf kan ze dat niet. “Ik heb kromme vingers, ik kan er met het sleuteltje niet achter komen.”

“We hebben badstofsokken, beenwarmers, hoge pantoffels en een trui aan."

Een deur verder wonen Hetty (71) en Joop (73), ook zij hebben gezondheidsklachten en moeite om de verwarming te ontluchten. Ze proberen al weken lang contact te krijgen met Brabant Wonen. “Het is echt klote. We zijn er helemaal klaar mee, we zitten met onze handen in het haar.”

Joop (73) probeert de verwarming te onluchten (foto: Noël van Hooft)

Ook Joop krijgt het bijna niet voor elkaar om de verwarming te ontluchten, daarom wil de wijkbeheerder elke ochtend om acht uur langskomen. “Dat is niet de oplossing, ze moeten de boel maken. Niet ons elke ochtend lastigvallen.” Joop en Hetty zitten ’s avond ingepakt op de bank. “We hebben badstofsokken, beenwarmers, hoge pantoffels en een trui aan. En als het echt koud is doen we er nog een badjas overheen. Toen het een paar weken geleden zo koud was kwam de temperatuur bij ons niet boven de elf graden uit.”

“Het ruikt naar dode kippen en er komt gitzwart water uit."

Brabant Wonen zegt dat ze aan een oplossing werken. “Maar soms heeft dat meer tijd nodig. Gelukkig zitten de bewoners niet in de kou.” Om die reactie wordt gelachen, ook door de 65-jarige Wim. Hij woont sinds drie maanden in de flat en heeft spijt. “Niet vanwege de buren, maar wel omdat de techniek niet werkt.” Met een dubbel vest aan kruipt Wim ’s avonds op de bank. Ook bij hem zijn gisteren de radiatoren ontlucht. “Het ruikt dan naar dode kippen en er komt gitzwart water uit. Dan hebben we het even een halve dag warm, maar daarna is de verwarming weer uit.” Een oplossing komt er volgens Brabant Wonnen dus aan. Als de bewoners het echt koud hebben kunnen ze contact opnemen met de wijkbeheerder en dan krijgen ze een alternatieve verwarming.