Plakmatten op school tegen kleverige kauwgom: 'Niet mijn probleem'

Er is niets zo vervelend als kauwgom onder je schoen of onder je tafeltje als je op school zit. Het is vies, plakkerig en als je erin stapt ben je wel even zoet om het te verwijderen. Op het Lorentz Casimir-Lyceum in Eindhoven zijn ze dat zat. Om leerlingen erop te wijzen en hun gedrag te verbeteren, worden plakmatten en collectebussen ingezet.

De leerlingen van het Casimir keken dinsdagochtend even vreemd op toen ze bij binnenkomst aan de grond bleven kleven. Bij de ingang waren plakmatten neergelegd, om de jongeren weer even te herinneren aan dat vervelende gevoel van kauwgom onder je schoen.

"Niemand ziet het onder je tafel, dus dan is het niet meer mijn probleem.”

“Heel vaak als ik de tafel vastpak om mijn stoel aan te schuiven, grijp ik vol in de kauwgom. Dat is echt smerig”, vertelt een van de leerlingen. “Iedereen doet het”, meent Ralph Viskaal. “Ik moet toegeven dat ik het zelf ook weleens doe. Het is gewoon gemakkelijk. Je kunt wel opstaan en naar de prullenbak lopen, maar niemand ziet het onder je tafel, dus dan is het niet meer mijn probleem.” De ludieke 'plakactie' komt van Nederland Schoon dat behalve in Eindhoven, ook bij een school in Amsterdam en Groningen langsging. Behalve de plakmatten, zijn ook collectebussen geplaatst. Daarin kunnen leerlingen hun oude kauwgom gooien. De bussen blijven drie maanden in de kantines staan. De school die uiteindelijk de meeste kauwgoms inzamelt, wint een tafelvoetbaltafel.

"Ik ben wel gemotiveerd nu, want ik wil winnen."