Volgende Brabander sneuvelt in Dakar: Kees Koolen naar huis

De Dakar Rally 2023 blijft maar slachtoffers kennen. Ook voor Kees Koolen zit het avontuur in de woestijn erop. Na Vick Versteijnen en Erik van Loon is de trucker de derde Brabantse uitvaller.

Kees Koolen was voor vandaag de nummer acht in het algemeen klassement. De coureur uit Bergeijk staat bekend om zijn rustige rijden maar kreeg in de negende etappe zijn truck niet meer aan de praat.

Koolen reed al meer dan tien keer de Dakar Rally en is dus een officiële Dakar Legend. Hij had zijn zinnen dit jaar gezet op een plek in de top tien maar gaat dat niet halen. Koolen stapt dinsdagavond nog op het vliegtuig naar huis.

Het is de volgende uitvaller deze Dakar Rally. Brabanders Vick Versteijnen en Erik van Loon vielen al eerder uit. Daarnaast rijdt Ronald van Loon na een niet afgemaakte etappe mee buiten competitie. Maar ook buiten de Brabanders staat deze editie bekend om zijn vele uitvallers.

